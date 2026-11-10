Le conseil d'administration restreint de Nvidia face à une épreuve délicate de type « honey pot »

Les révélations selon lesquelles le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, aurait eu une liaison avec une femme d’affaires , soupçonnée d’être une espionne chinoise, ont contraint le conseil d’administration du fabricant de puces à faire face à une affaire allant bien au-delà d’une simple faute professionnelle de la part d’un dirigeant, soulevant des questions existentielles pour l’entreprise et des inquiétudes quant à la capacité du conseil à mener une enquête indépendante sur son directeur général.

Parmi les dirigeants d’entreprise, “il y a certes eu des scandales liés à des liaisons et à du harcèlement sexuel. Mais des scandales de "honey pot"? Non,” a déclaré Ann Lipton, professeure de droit à l’université du Colorado qui suit de près les questions relatives aux conseils d’administration.

Elle utilisait ainsi un terme désignant une manœuvre d’espionnage dans laquelle un agent piège une cible en feignant un intérêt romantique. Parmi les exemples historiques, on peut citer l’affaire Profumo au début des années 1960; ces affaires ont généralement des répercussions diplomatiques ou politiques.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le FBI enquêtait sur la relation de Huang, au lendemain du lancement par le conseil d’administration de Nvidia d’une enquête interne “ concernant les préoccupations en matière de sécurité nationale soulevées dans des articles de presse ”, selon un e-mail envoyé par Huang aux employés de Nvidia et rendu public par l’entreprise.

Les semi-conducteurs de pointe de l’entreprise sont au cœur d’une course mondiale à la suprématie en matière d’IA. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que cette accusation d’espionnage était “une accusation sans fondement, une calomnie et une diffamation”.

Le cofondateur de Nvidia, Huang, âgé de 63 ans, n’a pas de successeur évident et entretient des liens étroits avec Trump. Il détient 3,6 % du capital de l’entreprise et compte des dizaines de subordonnés directs, ce qui suggère qu’il exerce un contrôle étroit sur la société.

L'action de Nvidia NVDA.O a chuté lundi alors que l'avenir de Huang faisait l'objet d'une attention particulière. Mais le titre a ensuite limité sa baisse pour clôturer en recul de 4 %, certains investisseurs pariant que le directeur général pourrait survivre à la crise.

LA CRÉDIBILITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Fait inhabituel parmi ses pairs, Nvidia fonctionne sans président du conseil d’administration parmi ses 11 administrateurs. Bien que l’entreprise considère tous ses administrateurs comme indépendants, à l’exception de Huang, trois administrateurs indépendants siègent au conseil depuis les années 1990 et un quatrième, Mark Stevens, y siège depuis la majeure partie de cette période. Seuls deux d’entre eux ont rejoint le conseil depuis 2021.

Cette composition très fermée n’est peut-être pas si inhabituelle au regard des fondateurs charismatiques d’entreprises de la Silicon Valley, à l’image de Steve Jobs, d’Apple, décédé en 2011.

Mais l’enquête américaine a renforcé la pression pour savoir si les administrateurs qui ont travaillé aux côtés de Huang pendant des décennies sont suffisamment indépendants pour enquêter sur sa conduite.

“Si vous avez une personnalité comme Steve Jobs, je pense que les acteurs de Wall Street comme ceux de la Silicon Valley diraient qu’ils ont droit à une certaine marge de manœuvre ou à une certaine déférence,” a déclaré Marc Goldstein, responsable de la recherche aux États-Unis pour le conseiller en vote Institutional Shareholder Services.

Cette déférence pourrait désormais soulever des questions quant à savoir si le conseil d’administration a exercé une surveillance suffisante sur un directeur général dont le jugement est lui-même remis en cause.

Nvidia a déclaré dimanche que, bien que son conseil d’administration n’ait aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de Nvidia aient été compromis, son enquête examinerait toutes les informations disponibles . Le conseil d’administration a affirmé avoir confiance en son directeur général et en son équipe de direction.

Goldstein a déclaré que les membres du conseil d’administration chargés de cette enquête devraient disposer de la latitude nécessaire pour engager leurs propres conseillers juridiques afin de renforcer leur crédibilité.

L’entreprise pourrait également envisager d’écarter de l’enquête les administrateurs de longue date, a-t-il ajouté, afin d’éviter toute contestation juridique de la part d’actionnaires qui pourraient prétendre que celle-ci n’était pas suffisamment indépendante.

ÉCONOMIE POLITIQUE

Jeffrey Sonnenfeld, professeur de gestion à l’université de Yale, a déclaré que l’entreprise était confrontée à des questions supplémentaires en matière de sécurité nationale en raison des liens entre Huang et Trump. Trump, qui a fait l’éloge de Huang, a déclaré lundi qu’il s’était entretenu avec le dirigeant et qu’il pensait que celui-ci “s’en sortirait bien”.

Washington impose des restrictions sur les exportations de puces d’IA de pointe vers la Chine depuis 2022. L’année dernière , l’administration Trump a autorisé Nvidia à reprendre certaines livraisons vers la Chine dans le cadre d’accords prévoyant que le gouvernement américain perçoive une part des ventes de puces de l’entreprise sur le marché chinois.

Cet accord rend toute allusion à de l’espionnage étranger d’autant plus délicate, tant pour les dirigeants d’entreprise que pour les responsables du gouvernement américain, a déclaré Sonnenfeld. “C’est pourquoi il ne faut pas de dispositifs de capitalisme d’État. Il ne faut pas que le gouvernement américain soit ainsi impliqué dans les entreprises privées,” a-t-il ajouté.