Le conseil d'administration de TSMC approuve des investissements pouvant atteindre 500 millions de dollars chacun dans Anthropic et OpenAI

Le conseil d'administration de TSMC a approuvé un investissement pouvant atteindre 500 millions de dollars pour acquérir des actions ordinaires d'Anthropic au prix de leur introduction en bourse, ainsi qu'un investissement pouvant atteindre 500 millions de dollars pour acquérir des actions privilégiées d'OpenAI, a indiqué mardi le fabricant taïwanais de puces dans un communiqué.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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