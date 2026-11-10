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Le conseil d'administration de TSMC approuve des investissements pouvant atteindre 500 millions de dollars chacun dans Anthropic et OpenAI
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 13:10

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Le conseil d'administration de TSMC a approuvé un investissement pouvant atteindre 500 millions de dollars pour acquérir des actions ordinaires d'Anthropic au prix de leur introduction en bourse, ainsi qu'un investissement pouvant atteindre 500 millions de dollars pour acquérir des actions privilégiées d'OpenAI, a indiqué mardi le fabricant taïwanais de puces dans un communiqué.

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