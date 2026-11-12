Le conseil d'administration de Nvidia se réunit pour décider de l'avenir du directeur général Jensen Huang alors que la crise au sein de la direction s'aggrave

Le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O se réunit pour décider s'il convient de démettre de ses fonctions le directeur général Jensen Huang, a déclaré à Reuters une source proche du dossier, alors que le premier fournisseur mondial de puces d'IA est aux prises avec les retombées d'informations faisant état de deux relations extraconjugales impliquant son dirigeant de longue date.

Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant la réunion du conseil d’administration, qui s’est prolongée jusque tard dans la nuit de mercredi .

Cette réunion marque un revirement radical par rapport à dimanche, lorsque le conseil d’administration de Nvidia avait exprimé sa confiance en Jensen Huang et son équipe de direction. Conformément aux statuts de Nvidia , Jensen Huang peut être révoqué « avec ou sans motif » par un vote à la majorité des administrateurs. Nvidia compte 11 administrateurs et considère que tous, à l’exception de Jensen Huang, sont indépendants.

L’action Nvidia a chuté d’environ 7% jeudi en début de séance à Francfort, après que le Wall Street Journal eut révélé en premier lieu que la société s’apprêtait à licencier Huang. Si ces pertes se confirment, Nvidia aura perdu environ 600 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis que le conseil d’administration a annoncé l’ouverture d’une enquête sur ses relations avec une femme d’affaires nommée Alice Huang, soupçonnée d’être une espionne chinoise.

Les révélations selon lesquelles les services de renseignement américains enquêtaient sur Alice Huang pour avoir facilité des livraisons de puces Nvidia à des entreprises chinoises ont déclenché une série d’événements: Wall Street a commencé à s’interroger sur la gouvernance de Nvidia et la conduite personnelle de Jensen Huang, tandis que le conseil d’administration de la société a lancé une enquête interne et engagé un conseiller juridique externe. Les législateurs ont également commencé à faire pression pour un renforcement des restrictions sur les exportations de puces vers la Chine.

La Chine a nié ces allégations. Reuters n’a pas pu contacter Alice Huang pour obtenir ses commentaires.

« Le marché commence à intégrer dans le cours de l’action Nvidia le scénario d’un départ de son fondateur comme une issue probable, et non plus comme un risque extrême », a déclaré Armina Rosenberg, gestionnaire de portefeuille et cofondatrice de Minotaur Capital, qui détient des actions Nvidia. « Perdre Jensen serait un véritable coup dur. »

Bernstein et Oppenheimer ont tous deux abaissé leur notation de Nvidia à la suite des derniers développements, tandis que Citi a revu son objectif à la baisse.

« Une transition à la tête de l’entreprise pèse sur le titre, compte tenu du rôle central qu’il joue dans la stratégie, la vision produit, les relations clients et la confiance des investisseurs », ont écrit les analystes de Citi.

AUCUN SUCCESSEUR ÉVIDENT

Le départ éventuel de Huang laisserait un vide à la tête de ce fabricant de puces d’une valeur d’environ 4 000 milliards de dollars qu’il a cofondé et développé pendant plus de trois décennies pour en faire le premier fournisseur de puces, au cœur de l’essor mondial de l’IA et de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine.

Jensen Huang, âgé de 63 ans, n’a pas de successeur évident et détient environ 3,6% des actions de Nvidia. Il a également des dizaines de subordonnés directs, ce qui souligne le contrôle étroit qu’il exerce sur l’entreprise.

Bloomberg a rapporté mercredi que le conseil d’administration de Nvidia travaillait avec un cabinet externe pour identifier des remplaçants potentiels de Jensen Huang, citant une source proche du dossier.

Mme Rosenberg a déclaré que la directrice financière, Colette Kress, qui occupe ce poste depuis plus d’une décennie, serait le choix naturel pour le poste de directrice générale par intérim, mais a ajouté que la question la plus importante était de savoir qui dirigerait la feuille de route technologique de Nvidia à plus long terme.

Les cotes sur le site de marché prédictif Polymarket ont fortement évolué, indiquant désormais une probabilité de 88% que Jensen Huang démissionne ou soit démis de ses fonctions d’ici la fin de l’année. Parmi les successeurs potentiels, Ian Buck, qui supervise l’activité dédiée aux clients des centres de données de Nvidia, fait figure de favori.

Ce bouleversement à la tête de l’entreprise survient quelques jours seulement avant que les investisseurs ne prennent connaissance des performances financières et des perspectives de la société, dont les résultats trimestriels sont attendus le 17 novembre.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le New York Times a rapporté que Jensen Huang avait également eu une liaison extraconjugale avec une cadre de l’entreprise qui était sous ses ordres. Il s’agissait de Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia en charge du secteur de la santé, a précisé le New York Times, citant cinq personnes ayant travaillé au sein de l’entreprise.

Contacté par téléphone mercredi et interrogé sur sa relation avec Kimberly Powell, Jensen Huang a répondu: "Je ne pense pas que vous devriez m’interroger directement." Il a ensuite raccroché, a rapporté le New York Times.

Nvidia et Kimberly Powell n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.

RÉPERCUSSIONS SUR LES MARCHÉS

Les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté, ceux du Nasdaq NQc1 reculant de 1%. Micron MU.O a perdu près de 2% et CoreWeave CRWV.O a chuté de 6% dans les échanges après clôture. En revanche, les actions des fabricants de puces concurrents AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O ont progressé respectivement de 4% et 3%.

En Asie, Samsung Electronics 005930.KS a progressé d’environ 1% tandis que SK Hynix 000660.KS a reculé de 2%, alors que les partenaires et fournisseurs de Nvidia évaluent les répercussions potentielles d’un éventuel départ de Huang.

Les investisseurs et les analystes ont déclaré que, même si la demande pour les puces de Nvidia ne devrait pas baisser à court terme, l’ensemble des entreprises soutenues par Nvidia — principalement des clients construisant des centres de données qui utiliseront ses puces — pourrait en pâtir .

"Ils financent leurs clients. Dans ce genre de période d’essor ou de bulle, il suffit parfois d’un ralentissement pour passer à la phase de récession", a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management à Singapour.

L'ENQUÊTE S'ÉLARGIT

Dans une note adressée à ses employés dimanche , Jensen Huang a reconnu avoir été infidèle à sa femme et en a assumé "l’entière responsabilité", sans toutefois donner de détails sur cette relation.

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir parlé à Huang lundi et que le directeur général lui avait affirmé ne pas savoir que la femme avec laquelle il était lié était présumée être une espionne. Huang est l’un des plus proches alliés de Trump dans la Silicon Valley, et leur relation remonte au moins à 2025.

Jensen Huang risque de faire l’objet d’une citation à comparaître devant le Congrès s’il ne donne pas suite à une demande visant à ce qu’il fasse un exposé à huis clos concernant les allégations relatives à sa liaison avec une femme soupçonnée d’être une espionne chinoise.