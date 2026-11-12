Le conseil d'administration de Nvidia se réunit pour décider de l'avenir du directeur général Huang alors que la crise au sein de la direction s'aggrave

Le conseil d' NVDA.O s de Nvidia se réunit mercredi en fin de journée pour décider s'il convient de démettre de ses fonctions le directeur général Jensen Huang, a déclaré à Reuters une source proche du dossier, alors que le premier fournisseur mondial de puces d'IA est confronté à des informations faisant état de deux relations extraconjugales impliquant son dirigeant de longue date.

Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant la réunion du conseil d’administration.

Cette réunion marque un revirement radical par rapport à dimanche, lorsque le conseil d’administration de Nvidia avait exprimé sa confiance envers Jensen Huang et son équipe de direction. Conformément aux statuts de Nvidia , Jensen Huang peut être révoqué « avec ou sans motif » par un vote à la majorité des administrateurs. Nvidia compte 11 administrateurs et considère que tous, à l’exception de Jensen Huang, sont indépendants.

L’action Nvidia a chuté de plus de 8 % en séance prolongée après que le Wall Street Journal a été le premier à révéler que la société s’apprêtait à licencier Jensen Huang. Si ces pertes se confirment, Nvidia aura perdu environ 600 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis que le conseil d’administration a annoncé l’ouverture d’une enquête sur ses relations avec une femme d’affaires nommée Alice Huang, soupçonnée d’être une espionne chinoise.

Les révélations selon lesquelles les services de renseignement américains enquêtaient sur Alice Huang pour avoir facilité des livraisons de puces Nvidia à des entreprises chinoises ont déclenché une série d’événements: Wall Street a commencé à s’interroger sur la gouvernance de Nvidia et la conduite personnelle de Jensen Huang, le conseil d’administration de la société a lancé une enquête interne et engagé un conseiller juridique externe, tandis que les législateurs ont commencé à faire pression pour un durcissement des restrictions sur les exportations de puces vers la Chine.

« Le marché commence à évaluer Nvidia en tenant compte de la possibilité que son fondateur quitte l’entreprise, ce qui est désormais considéré comme un scénario probable et non plus comme un risque extrême », a déclaré Armina Rosenberg, gestionnaire de portefeuille et cofondatrice de Minotaur Capital, qui détient des actions Nvidia. « Perdre Jensen serait un véritable coup dur. »

AUCUN SUCCESSEUR ÉVIDENT

Le départ éventuel de M. Huang laisserait un vide à la tête de ce fabricant de puces d’une valeur d’environ 4 000 milliards de dollars qu’il a cofondé et développé pendant plus de trois décennies pour en faire le premier fournisseur de puces, au cœur de l’essor mondial de l’IA et de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine.

Âgé de 63 ans, Huang n’a pas de successeur évident et détient environ 3,6 % du capital de Nvidia. Il a également des dizaines de subordonnés directs, ce qui souligne le contrôle étroit qu’il exerce sur l’entreprise.

Bloomberg a rapporté mercredi que le conseil d’administration de Nvidia travaillait avec un cabinet externe pour identifier des remplaçants potentiels de Huang, citant une source proche du dossier.

M. Rosenberg a déclaré que la directrice financière, Colette Kress, qui occupe ce poste depuis plus d’une décennie, serait le choix naturel pour le poste de directeur général par intérim, mais a ajouté que la question la plus importante était de savoir qui dirigerait la feuille de route technologique de Nvidia à plus long terme.

Les cotes sur le site de marché prédictif Polymarket ont fortement évolué, indiquant désormais une probabilité de 88 % que M. Huang démissionne ou soit démis de ses fonctions d’ici la fin de l’année. Parmi les successeurs potentiels, Ian Buck, qui supervise l’activité dédiée aux clients des centres de données de Nvidia, fait figure de favori.

Ces remous à la tête de l’entreprise surviennent quelques jours seulement avant que les investisseurs ne prennent connaissance des performances financières et des perspectives de la société, dont les résultats trimestriels sont attendus le 17 novembre.

Plus tôt dans la journée, le New York Times a rapporté que M. Huang avait également eu une liaison extraconjugale avec une cadre de l’entreprise qui était sous ses ordres. Il s’agissait de Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia en charge du secteur de la santé, a précisé le New York Times, citant cinq personnes ayant travaillé au sein de l’entreprise.

Contacté par téléphone mercredi et interrogé sur sa relation avec Mme Powell, M. Huang a répondu: « Je ne pense pas que vous devriez m’interroger directement. » Il a ensuite raccroché, a rapporté le New York Times.

Nvidia et Mme Powell n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.

RÉPERCUSSIONS SUR LES MARCHÉS

Les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté, ceux du Nasdaq NQc1 reculant de 1 %. Micron MU.O a perdu près de 2 % et CoreWeave CRWV.O a chuté de 6 % dans les échanges après clôture. En revanche, les actions des fabricants de puces concurrents AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O ont progressé respectivement de 4 % et 3 %.

En Asie, Samsung Electronics 005930.KS a progressé d’environ 1 %, tandis que SK Hynix 000660.KS a reculé de près de 1 %.

Selon les investisseurs et les analystes , même si la demande pour les puces de Nvidia ne devrait pas baisser à court terme, l’ensemble des entreprises soutenues par Nvidia — principalement des clients construisant des centres de données qui utiliseront ses puces — pourrait en pâtir.

« Ils financent leurs clients. Dans ce genre de période d’essor ou de bulle, il suffit parfois d’un ralentissement pour passer à la phase de récession », a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management à Singapour.

L'ENQUÊTE S'ÉLARGIT

Dans une note adressée à ses employés dimanche , Huang a reconnu avoir été infidèle à son épouse et en a assumé « l’entière responsabilité », sans toutefois donner de détails sur cette relation.

Le président américain Donald Trump a déclaré n’avoir pas discuté de ces allégations avec Huang, mais a exprimé son soutien au dirigeant de Nvidia, un proche allié.

Huang risque une convocation du Congrès s’il ne répond pas à une demande visant à ce qu’il fasse un exposé à huis clos sur les allégations concernant sa liaison avec une espionne chinoise.

Par ailleurs, Axios a rapporté mercredi, citant des sources haut placées, que le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, avait freiné la répression menée par Trump contre les entreprises soupçonnées de détourner les puces de Nvidia vers la Chine.

La Maison Blanche et un porte-parole de M. Lutnick n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.