Harvey Jones, président du conseil d'administration de Nvidia NVDA.O , a déclaré mardi que le conseil n'avait pas l'intention de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général, après que l'ancien directeur général eut démissionné de son plein gré à la suite de la révélation d'un comportement personnel incompatible avec le code de conduite, les normes et la culture de l'entreprise.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
Valeurs associées
|150,9600 USD
|NASDAQ
|-2,89%
A lire aussi
-
Le géant chinois de la tech Alibaba a annoncé jeudi une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à la croissance continue de son secteur de l'intelligence artificielle (IA). L'entreprise basée à Hangzhou a investi des dizaines de milliards de ... Lire la suite
-
La Birmanie a commis un génocide à l'encontre de sa minorité rohingya, a déclaré jeudi la Cour internationale de justice dans une décision historique, ordonnant que les réfugiés puissent regagner leur foyer en toute sécurité et prévoyant le versement d'indemnisations. ... Lire la suite
-
Tous les joueurs de la planète peuvent désormais parcourir l'univers de gangsters de "Grand Theft Auto VI", superproduction de l'industrie vidéoludique sortie jeudi. Jeu le plus cher jamais développé, il est également devenu le titre le mieux noté de l'histoire. ... Lire la suite
-
Patron emblématique de Canal+ de 2003 à 2015 et artisan du redressement du groupe audiovisuel avant d'en être écarté par Vincent Bolloré, Bertrand Méheut est mort mercredi à l'âge de 75 ans, et sa mémoire a été saluée par de nombreux hommages d'anciens collaborateurs. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|116,2
|+19,13%
|8 154
|+0,09%
|92,61
|+1,29%
|8,916
|-4,17%
|16,79
|+3,20%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer