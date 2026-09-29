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Le conseil d'administration de Goldman Sachs aurait discuté d'un projet visant à nommer John Waldron au poste de directeur général, selon le WSJ
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 00:51

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseil d'administration de Goldman Sachs GS.N aurait examiné un projet visant à ce que David Solomon quitte ses fonctions de directeur général et soit remplacé par le directeur des opérations, John Waldron, dès l'année prochaine, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

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