Le conseil d'administration de Goldman Sachs aurait discuté d'un projet visant à nommer John Waldron au poste de directeur général, selon le WSJ

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Le conseil d'administration de Goldman Sachs GS.N aurait examiné un projet visant à ce que David Solomon quitte ses fonctions de directeur général et soit remplacé par le directeur des opérations, John Waldron, dès l'année prochaine, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.