Le conseil d'administration de Citigroup approuve la vente de l'unité russe AO Citibank et signale une perte de 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a déclaré lundi que son conseil d'administration avait approuvé un plan de vente d'AO Citibank, son activité restante en Russie, à la banque d'investissement Renaissance Capital, une opération qui se traduira par une perte avant impôts d'environ 1,2 milliard de dollars au cours du trimestre actuel.

L'accord devrait être signé et conclu au cours du premier semestre 2026, selon un document déposé auprès de la SEC.

La perte liée à la vente est sujette à d'autres changements, notamment en raison des mouvements de change, a déclaré Citi.

Citi classera ses activités restantes en Russie comme "détenues en vue de la vente" à partir du quatrième trimestre 2025.

Le mois dernier, le président russe Vladimir Poutine a autorisé Renaissance Capital à racheter les activités russes de Citibank.

En août 2022, Citibank a annoncé que, dans le cadre de ses efforts continus pour réduire ses activités et son exposition en Russie, elle mettait fin à ses activités de banque de consommation et de banque commerciale locale.