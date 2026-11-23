Le conseil d'administration d'International Paper approuve la scission de sa division Emballage pour la région EMEA ; le cours de l'action progresse

** L'action de la société d'emballage International Paper IP.N affiche une hausse de 2 % à 31,03 dollars en pré-ouverture

** Le conseil d'administration de la société a approuvé la scission de son activité d'emballage en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour en faire une société indépendante cotée en bourse, DS Smith PLC

** International Paper prévoit de finaliser cette scission le 7 décembre

** Elle prévoit également de retirer ses actions de la cote de la Bourse de Londres une fois la transaction finalisée

** En octobre, la société était en pourparlers avec des acquéreurs potentiels pour son activité d’emballage EMEA à la suite de démarches non sollicitées, ce qui ouvrait une alternative à la scission prévue de cette unité

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 22 % depuis le début de l'année