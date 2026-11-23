** L'action de la société d'emballage International Paper IP.N affiche une hausse de 2 % à 31,03 dollars en pré-ouverture
** Le conseil d'administration de la société a approuvé la scission de son activité d'emballage en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour en faire une société indépendante cotée en bourse, DS Smith PLC
** International Paper prévoit de finaliser cette scission le 7 décembre
** Elle prévoit également de retirer ses actions de la cote de la Bourse de Londres une fois la transaction finalisée
** En octobre, la société était en pourparlers avec des acquéreurs potentiels pour son activité d’emballage EMEA à la suite de démarches non sollicitées, ce qui ouvrait une alternative à la scission prévue de cette unité
** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 22 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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