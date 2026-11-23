International Paper IP.N a annoncé lundi que son conseil d'administration avait approuvé la scission de son activité d'emballage en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour en faire une société indépendante cotée en bourse, DS Smith, la scission devant être finalisée le 7 décembre.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet du fabricant d'emballages visant à créer une activité d'emballage axée sur l'Europe , International Paper conservant une participation de 19,9 % dans DS Smith

La nouvelle entité sera cotée à la Bourse de Londres et à la Bourse de New York sous le symbole "SMDS"

International Paper prévoit également de retirer ses actions de la Bourse de Londres une fois la transaction finalisée

La société avait annoncé en janvier son intention de se scinder en deux sociétés cotées en bourse en cédant ses activités dans la région EMEA, et que l’entité issue de cette scission était censée être cotée à Londres et à New York

La société avait indiqué en octobre qu’elle était en pourparlers avec des acquéreurs potentiels pour son activité d’emballage dans la zone EMEA, à la suite de démarches non sollicitées, ouvrant ainsi une alternative à la scission prévue de cette entité