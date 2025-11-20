Le conseil d'administration d'Atkore étudie les possibilités de vente de l'entreprise

Le fabricant de composants électriques Atkore ATKR.N a déclaré jeudi que son conseil d'administration et son équipe de direction étudient les options qui s'offrent à eux, y compris la vente ou la fusion potentielle de la société.

Les actions de la société ont chuté de 3,8 % avant la cloche.

Bloomberg News avait rapporté en septembre que l'investisseur activiste Irenic Capital Management, qui détient une participation de 2,5 % dans Atkore, pressait le conseil d'administration d'explorer une vente potentielle.

Atkore a annoncé jeudi la nomination de Franklin Edmonds à son conseil d'administration dans le cadre d'un accord de coopération avec Irenic Capital.

Avec cette nomination, le conseil d'administration formera un comité d'examen pour superviser les alternatives stratégiques afin d'inclure des actifs en dehors de son portefeuille principal d'infrastructures électriques.