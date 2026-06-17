Le Congrès va tenir une audition sur la concurrence et la réglementation dans le secteur aérien américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Une commission de la Chambre des représentants tiendra le 24 juin une audition sur l'état de la concurrence et de la réglementation dans le secteur aérien américain, à la suite de la faillite de la compagnie low-cost Spirit Airlines.
Une sous-commission de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, chargée des questions de droit de la concurrence, tiendra une audition intitulée "Une vue d’ensemble: concurrence et réglementation dans le secteur aérien américain". Chris Sununu, directeur général d’Airlines for America, devrait témoigner lors de cette audition.
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