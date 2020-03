Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Congrès US débloque $8,3 mds pour lutter contre le coronavirus Reuters • 06/03/2020 à 00:36









WASHINGTON, 6 mars (Reuters) - Le Sénat américain a approuvé jeudi un projet de loi de financement de 8,3 milliards de dollars (7,4 milliards d'euros) pour aider les autorités fédérales et locales à lutter contre l'épidémie de coronavirus qui se propage aux Etats-Unis. Les sénateurs ont soutenu presque à l'unanimité (96 pour, 1 contre) ce projet de loi qui avait été approuvé la veille à la Chambre des représentants. Le sénateur républicain Rand Paul, qui refusait d'accorder cette somme sans réduire en premier temps les dépenses fédérales dans un autre domaine, est le seul parlementaire à avoir voté contre ce projet de loi. Donald Trump doit maintenant promulguer la loi pour que les fonds puissent être consacrés au développement de vaccins contre le coronavirus et à l'aide internationale visant à contenir la contagion. L'administration Trump avait initialement réclamé un plan de 2,5 milliards de dollars. Ce projet de loi de financement intervient alors que le nombre de décès liés au coronavirus aux Etats-Unis est passé à 12 jeudi. Au total, onze personnes sont décédées dans l'Etat de Washington et un décès a été signalé en Californie. (Richard Cowan et David Morgan, version française Arthur Connan)

