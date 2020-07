Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Congrès US approuve des sanctions sur la loi de sécurité à Hong Kong Reuters • 02/07/2020 à 21:16









WASHINGTON, 2 juillet (Reuters) - Le Congrès des Etats-Unis a adopté jeudi une loi sanctionnant les banques traitant avec des responsables chinois impliqués dans la mise en oeuvre de la nouvelle loi de sécurité nationale à Hong Kong. Le Sénat a adopté sans la moindre voix contre ce texte déjà validé la veille par la Chambre des représentants. La loi va être envoyée à la Maison blanche pour promulgation par le président Donald Trump. Elle prévoit des sanctions contre les entités contribuant à saper l'autonomie de Hong Kong et contre les institutions financières faisant affaire avec elles. La Chine a dénoncé l'initiative du Congrès américain en exigeant des Etats-Unis qu'ils cessent toute ingérence dans les affaires de Hong Kong. Elle a déclaré qu'elle y résisterait "avec détermination et force". La loi entrée en vigueur cette semaine à Hong Kong est destinée à lutter contre le séparatisme, la subversion, le terrorisme et la collusion avec des forces étrangères dans l'ancienne colonie britannique et prévoit des peines pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. Elle autorise aussi les agences chinoises de sécurité à s'implanter à Hong Kong et permet des extraditions vers la Chine continentale. (Patricia Zengerle version française Bertrand Boucey)

