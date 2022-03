Le Congrès salue le peuple ukrainien par une ovation

(Ajoute fin du discours)

par Steve Holland, Makini Brice et Andrea Shalal

WASHINGTON, 2 mars (Reuters) - Le président américain Joe Biden a salué mardi le peuple ukrainien par une ovation lors de son discours pour l'état de l'Union prononcé devant le Congrès.

"Si vous le pouvez, levez-vous et envoyez un signe sans équivoque à l'Ukraine et au monde", a déclaré Joe Biden.

Les démocrates et les républicains se sont levés ensemble pour applaudir le soutien du président américain à l'Ukraine, beaucoup d'entre eux agitant des drapeaux ukrainiens.

S'éloignant de ce qui était écrit dans son discours, Joe Biden a dit du président russe Vladimir Poutine: "Il n'a aucune idée de ce qui l'attend."

Le président américain a fortement critiqué Vladimir Poutine, disant que le président russe avait mal évalué l'Ukraine.

"Il a cru qu'il pourrait entrer en Ukraine et que le monde continuerait de tourner. Au lieu de ça, il a rencontré un mur qu'il n'avait jamais envisagé. Il a rencontré le peuple ukrainien", a dit Joe Biden.

"Du président Zelenski à tous les Ukrainiens, leur bravoure, leur courage, leur détermination inspire le monde."

Joe Biden a également déclaré que Vladimir Poutine avait ignoré les efforts pour éviter la guerre.

"La guerre de (Vladimir) Poutine était préméditée et n'a pas été provoquée. Il a rejeté les efforts diplomatiques. Il pensait que l'Occident et l'Otan ne répondraient pas. Il pensait qu'il pourrait nous diviser, ici, chez nous", a dit Joe Biden. "(Vladimir) Poutine avait tort. Nous étions prêts."

Le président américain a également annoncé que les Etats-Unis fermeraient dès mercredi leur espace aérien aux avions russes.

MADE IN AMERICA

Le président américain s'est également exprimé sur l'inflation, exacerbée par la crise russe, et a annoncé que plus de voitures et de semiconducteurs seront fabriqués aux Etats-Unis.

"Nous sommes face à un choix. Nous pourrions combattre l'inflation en abaissant les salaires et appauvrir les Américains. J'ai un néanmoins un meilleur plan", a dit Joe Biden.

"Plutôt que de nous reposer sur les chaînes d'approvisionnement étrangères, fabriquons-le en Amérique. Mon plan pour combattre l'inflation fera baisser vos coûts et réduira le déficit."

Joe Biden est également revenu sur la pandémie de COVID-19 expliquant que l'obligation du port du masque serait bientôt levée à travers le pays.

"Je sais que vous êtes fatigués, frustrés, à bout", a-t-il dit. "Mais je sais aussi que ce soir, je peux vous annoncer que nous avançons sûrement vers de nouvelles habitudes, plus normales."

Plus de 2.000 Américains meurent chaque jour du COVID-19, plus que dans tout autre pays du monde.

"Cette nuit, la 245e de notre nation, je suis venu vous parler de l'état de l'Union. Et voici ce que j'ai à dire: L'Union est solide, car vous, le peuple américain, êtes fort. Nous sommes plus forts aujourd'hui que nous ne l'étions il y a un an. Et nous serons plus forts dans un an que nous ne le sommes aujourd'hui", a déclaré le président américain.

Ce discours annuel devant le Congrès permet à Joe Biden de mettre en avant son programme, de rassurer les Américains et de tenter de relancer son parti dans les sondages, alors que les démocrates risquent de perdre les élections législatives de novembre.

(avec Jeff Mason et Trevor Hunnicut, Jason Lange, James Oliphant, Alexandra Alper, Doina Chiacu et David Shephardson; version française Camille Raynaud)