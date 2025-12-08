 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 107,03
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Congrès envisage d'exiger de l'armée américaine l'utilisation d'alertes de sécurité pour les hélicoptères près de l'aéroport de Washington et le signalement des accidents évités de justesse
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 16:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WASHINGTON, 8 décembre - Les hélicoptères de l'armée américaine effectuant des missions d'entraînement seraient tenus de diffuser des alertes aux aéronefs commerciaux à proximité

autour de l'aéroport national Reagan Washington afin d'éviter les collisions, en vertu d'une loi annuelle sur la politique de défense dévoilée dimanche en fin de journée. En janvier, un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine en mission d'entraînement qui n'utilisait pas un système de sécurité clé connu sous le nom d'ADS-B est entré en collision avec un jet régional d' American Airlines, tuant 67 personnes près de l'aéroport situé à la périphérie de Washington. La loi de 3 000 pages exigerait également du Pentagone qu'il communique au Congrès le nombre de collisions évitées de justesse entre des avions militaires et des avions commerciaux au cours des dix dernières années, ainsi que les futurs rapports annuels sur les incidents.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
14,7700 USD NASDAQ -0,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank