Le Congrès envisage d'exiger de l'armée américaine l'utilisation d'alertes de sécurité pour les hélicoptères près de l'aéroport de Washington et le signalement des accidents évités de justesse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WASHINGTON, 8 décembre - Les hélicoptères de l'armée américaine effectuant des missions d'entraînement seraient tenus de diffuser des alertes aux aéronefs commerciaux à proximité

autour de l'aéroport national Reagan Washington afin d'éviter les collisions, en vertu d'une loi annuelle sur la politique de défense dévoilée dimanche en fin de journée. En janvier, un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine en mission d'entraînement qui n'utilisait pas un système de sécurité clé connu sous le nom d'ADS-B est entré en collision avec un jet régional d' American Airlines, tuant 67 personnes près de l'aéroport situé à la périphérie de Washington. La loi de 3 000 pages exigerait également du Pentagone qu'il communique au Congrès le nombre de collisions évitées de justesse entre des avions militaires et des avions commerciaux au cours des dix dernières années, ainsi que les futurs rapports annuels sur les incidents.