Le Congrès américain dit avoir reçu des documents préoccupants sur le Boeing 737 MAX

Le constructeur américain a envoyé ces documents lundi "tard dans la soirée", soit après l'annonce de la démission, avec effet immédiat, de son directeur exécutif, Dennis Muilenburg, a indiqué à l'AFP un assistant de cette commission sans dire si les deux éléments étaient liés.

La commission des Transports mène actuellement une enquête sur le 737 MAX, cloué au sol depuis mars à la suite de deux accidents meurtriers qui ont fait 346 morts.

L'assistant n'a en revanche pas précisé si ces documents relataient la situation avant ou après les accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines, survenus en octobre 2018 et mars 2019. Il s'est également refusé à en dévoiler le contenu exact.

Le régulateur aérien américain (FAA) a de son côté confirmé à l'AFP avoir aussi reçu ces documents.

Cours de l'action du Boeing 737 MAX sur 5 ans et ces 5 derniers jours, livraisons et résumé des évènements après les accidents de Lion Air en oct 2018 et d'Ethiopian Airlines et mars 2019 ( AFP / )