Le Congo entame les essais cliniques d'un antiviral expérimental de Gilead contre le virus Ebola Bundibugyo

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Des chercheurs de la République démocratique du Congo ont annoncé mardi avoir commencé à recruter des participants pour un essai clinique visant à évaluer l’obeldesivir, un antiviral expérimental de Gilead Sciences GILD.O , en tant que traitement post-exposition dans le cadre de l’épidémie d’Ebola qui sévit actuellement à Bundibugyo, au Congo et en Ouganda.

L'Institut national de recherche biomédicale du Congo et l'ANRS (Agence nationale de recherche sanitaire) en France, spécialisées dans les maladies infectieuses émergentes — avec le soutien d'organisations humanitaires telles que l'Alliance pour l'action médicale internationale (ALIMA) et Médecins Sans Frontières — mènent cet essai dans la province d'Ituri, épicentre de l'épidémie, ont indiqué ces organismes dans un communiqué conjoint.

Voici quelques détails:

* L’essai vise à évaluer si un traitement post-exposition peut réduire le risque de développer une infection par le virus Ebola après un contact avec celui-ci.

* L’étude vise à recruter environ 1.000 personnes âgées de 12 ans et plus, ayant été exposées à haut risque à un cas confirmé d’Ebola au cours des cinq derniers jours, mais n’ayant pas développé de symptômes.

* Les participants feront l’objet d’un suivi quotidien pendant 21 jours, avec un suivi final à 42 jours.

* L’obeldesivir a montré une activité contre les filovirus, y compris le virus Ebola de Bundibugyo, lors d’études précliniques.

* Le projet a reçu un financement initial de 3,4 millions d’euros (3,87 millions de dollars) de la part du partenariat Global Health EDCTP3 soutenu par la Commission européenne, ainsi qu’un million de dollars de la part des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC).

* Le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC) a également contribué à obtenir 5 millions de dollars supplémentaires d’engagements de financement de la part de l’Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo.

* L’étude comprend également un protocole distinct d’usage compassionnel, dans le cadre duquel le remdesivir, un antiviral injectable de Gilead, serait administré aux enfants de moins de 12 ans ainsi qu’aux femmes enceintes ou allaitantes exposées au virus.

* Selon les données du gouvernement, l’épidémie a entraîné 1.963 cas confirmés au Congo, dont 719 décès.

(1 dollar = 0,8777 euro)