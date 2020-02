Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le congé paternité et maternité à égalité en Finlande Reuters • 05/02/2020 à 15:17









HELSINKI, 5 février (Reuters) - Le nouveau gouvernement finlandais de centre-gauche prévoit d'accorder aux nouveaux pères la même durée de congé parental indemnisé qu'aux nouvelles mères, a-t-il annoncé mercredi. Le congé paternité payé sera ainsi étendu à près de sept mois, comme le congé maternité, et l'autre parent pourra bénéficier de la moitié environ de cette période. Les femmes enceintes ont également droit à un mois de congé maternité avant la date de naissance prévue. Pour Aino-Kaisa Pekonen, ministre de la Santé et des Affaires sociales, l'objectif de cette "réforme radicale" est à la fois d'améliorer l'égalité des sexes et de stimuler le taux de natalité en baisse. "Cela permet une meilleure égalité entre les parents et la diversité entre les familles", a-t-elle déclaré. Le nombre de nouveau-nés en Finlande a diminué d'environ un cinquième entre 2010 et 2018 à 47.577 pour environ 5,5 millions d'habitants. Selon Aino-Kaisa Pekonen, une telle mesure a permis à la Suède et à l'Islande d'accroître leur taux de natalité. Le gouvernement finlandais est dirigé par Sanna Marin, 34 ans, qui est devenue en décembre la plus jeune Première ministre du pays, et a fait de l'égalité des sexes une priorité. (Anne Kauranen; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

