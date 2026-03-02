Le conflit iranien perturbe certaines évaluations de pétrole et de carburant au Moyen-Orient, selon l'agence Platts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec des détails sur les produits raffinés, commentaires des entreprises)

L'agence d'information sur les prix du pétrole S&P Global Platts suspend les offres et les demandes pour les évaluations de prix des produits raffinés du Moyen-Orient qui transitent par le détroit d'Ormuz en raison des perturbations du transport maritime dues au conflit entre les États-Unis et l'Iran , a indiqué la société dans une note aux abonnés envoyée lundi et consultée par Reuters.

S&P Global Platts, l'un des plus grands fournisseurs d'informations sur les prix et les transactions sur les marchés du pétrole et des carburants pour l'industrie, est également en train de revoir son mécanisme de fixation des prix du brut au Moyen-Orient, a déclaré la société.

À partir du 2 mars et jusqu'à nouvel ordre, Platts a suspendu la publication des offres d'achat et de vente dans le cadre du processus d'évaluation « Market on Close » pour les produits raffinés du Moyen-Orient, lorsqu'elles reflètent le chargement dans les ports du golfe Persique qui nécessitent un transit par le détroit d'Ormuz, a indiqué la société dans la note adressée à ses abonnés.

Platts a refusé de commenter la suspension des offres et des demandes pour certaines de ses évaluations de produits pétroliers du Moyen-Orient.

Le détroit d'Ormuz est une voie navigable étroite entre l'Iran et Oman qui relie le Golfe à la mer d'Arabie. Au cours d'une journée normale, des navires transportant du pétrole représentant environ un cinquième de la demande mondiale en provenance d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, d'Irak, d'Iran et du Koweït empruntent cette voie navigable, de même que des pétroliers transportant du diesel, du carburéacteur, de l'essence et d'autres produits provenant de leurs raffineries.

Platts a également indiqué dans une note envoyée à ses abonnés qu'elle réexaminait la capacité de livraison du brut du Moyen-Orient à partir des ports du Golfeet qu'elle annoncerait sa décision à 14 heures (0600 GMT).

"Ce réexamen a été initié parce que les acteurs du marché ont informé Platts que les principales compagnies maritimes ont interrompu le transit par le détroit d'Ormuz en raison de préoccupations accrues en matière de sécurité après qu'Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes sur l'Iran", a déclaré Platts.

L'évaluation quotidienne du prix du pétrole brut de Dubaï par Platts est une référence physique utilisée par les négociants et les compagnies pétrolières pour fixer les prix de millions de barils de transactions de pétrole brut du Moyen-Orient et de leurs dérivés.