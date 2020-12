Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le confinement partiel prolongé pour les fêtes aux Pays-Bas Reuters • 08/12/2020 à 20:01









AMSTERDAM, 8 décembre (Reuters) - Les mesures de lutte contre le coronavirus en vigueur au Pays-Bas vont être prolongées pendant les congés de fin d'année, a annoncé mardi le Premier ministre Mark Rutte, après l'annonce de la première augmentation du nombre de contaminations hebdomadaires depuis octobre. "Ce n'est vraiment pas bon - ni pour le taux d'infection ni dans les hôpitaux", a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée. "Je n'exclus pas de revenir ici avant Noël pour annoncer d'autres mesures." Un confinement partiel est en vigueur depuis le 13 octobre aux Pays-Bas, où le télétravail est recommandé et les déplacements non essentiels interdits, tous comme les rassemblements publics. Mark Rutte comptait sur une amélioration de la situation sanitaire pour le lever pendant les fêtes. Selon l'Institut national de la santé, 43.103 nouveaux cas ont été diagnostiqués au Pays-Bas au cours des sept derniers jours, ce qui représente une hausse de 27% par rapport à la semaine précédente. Le gouvernement a en outre décidé mardi de maintenir jusqu'au 15 janvier la mesure qui limite à trois le nombre de visiteurs adultes que chacun peut recevoir chez soi et de prolonger la fermeture des bars comme des restaurants jusqu'à cette date. (Toby Sterling version française Jean-Philippe Lefief)

