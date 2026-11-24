Le concessionnaire de voitures d'occasion America’s Car-Mart se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites

Le concessionnaire de voitures d'occasion America’s Car-Mart CRMT.O a déposé une demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11, comme l'a révélé mardi un document judiciaire.

La société a estimé ses actifs et ses passifs entre 1 et 10 milliards de dollars, selon la requête de mise en faillite déposée auprès du tribunal des faillites du district sud du Texas.