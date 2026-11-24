Le concessionnaire de voitures d'occasion America’s Car-Mart CRMT.O a déposé une demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11, comme l'a révélé mardi un document judiciaire.
La société a estimé ses actifs et ses passifs entre 1 et 10 milliards de dollars, selon la requête de mise en faillite déposée auprès du tribunal des faillites du district sud du Texas.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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