Le concessionnaire de voitures d'occasion America’s Car-Mart CRMT.O s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, comme l'a révélé mardi un document judiciaire , ce qui a entraîné une chute de près de 50 % de son cours en début de séance.
La société a déclaré avoir accepté de céder la quasi-totalité de ses actifs à Cardinal Asset Holdings LLC, tandis que le plan de redressement proposé au titre du chapitre 11 prévoit le remboursement intégral des créanciers chirographaires, sous réserve de l’approbation du tribunal.
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America’s Car-Mart a estimé ses actifs et ses passifs entre 1 et 10 milliards de dollars, selon la demande de mise en faillite déposée auprès du tribunal des faillites du district sud du Texas.
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Le dernier rapport trimestriel de la société faisait état d’un actif total de 1,21 milliard de dollars et d’un passif total de 829,3 millions de dollars au 31 juillet.
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Cette demande marque le début d’une restructuration supervisée par le tribunal pour ce distributeur spécialisé dans la vente « buy-here-pay-here » (achat sur place, paiement sur place) et plusieurs sociétés financières affiliées
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Les documents judiciaires indiquaient que la société envisageait une vente d’actifs et prévoyait de solliciter un financement de type « débiteur en possession » pour financer ses activités pendant sa réorganisation sous la protection de la loi sur les faillites
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Certaines parties du secteur des véhicules d’occasion et du crédit automobile à risque ont été affectées ces dernières années par la hausse des taux d’intérêt et les pertes sur créances
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La société, dont le siège se trouve à Rogers, dans l’Arkansas, a déclaré compter entre 1 000 et 5 000 créanciers et s’attend à ce que des fonds soient disponibles pour être distribués aux créanciers chirographaires
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Cinq entités affiliées, dont Colonial Auto Finance, Texas Car-Mart, Colonial Underwriting et Auto Finance Investors, ont également déposé une demande de protection au titre du chapitre 11 et sollicitent une administration conjointe de leurs dossiers
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