Le concessionnaire de voitures d'occasion America’s Car-Mart se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites

Le concessionnaire de voitures d'occasion America’s Car-Mart CRMT.O s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, comme l'a révélé mardi un document judiciaire , ce qui a entraîné une chute de près de 50 % de son cours en début de séance.

La société a déclaré avoir accepté de céder la quasi-totalité de ses actifs à Cardinal Asset Holdings LLC, tandis que le plan de redressement proposé au titre du chapitre 11 prévoit le remboursement intégral des créanciers chirographaires, sous réserve de l’approbation du tribunal.