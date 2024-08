Le comté de Wayne, dans le Michigan, berceau de l'industrie automobile

Une chaîne de montage de l'usine Ford de Dearborn, dans le Michigan le 22 septembre 2022 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Berceau de l'industrie automobile américaine mais aussi d'une scène musicale emblématique, le comté de Wayne est un bastion démocrate du Nord-Est des Etats-Unis qui s'est révélé clé pour la victoire de Joe Biden en 2020 dans le Michigan.

Voici cinq choses à savoir sur ce comté.

- Motor City -

Carte localisant le comté de Wayne dans l'Etat américain du Michigan ( AFP / Corin FAIFE )

Le comté abrite la ville de Detroit, connue sous le nom de Motor City, et une grande partie de sa banlieue. Il a vu naître Henry Ford, qui a révolutionné l'industrie automobile américaine avec ses lignes d'assemblage et son modèle économique dans les années 1910.

Les "Big Three", les trois grands constructeurs automobiles américains, General Motors, Ford et Chrysler, y ont toujours leur siège.

- Bastion démocrate -

Comté le plus peuplé du Michigan avec ses 1,8 million d'habitants, il a souvent fait pencher la balance en faveur des démocrates lors des précédents scrutins présidentiels. Une forte participation dans la zone peut compenser le vote conservateur des régions moins urbanisées du Michigan.

En 2020, 68% des personnes ayant voté dans le comté de Wayne avaient choisi Joe Biden, l'aidant à remporter la victoire dans cet Etat de la "Rust Belt" avec un écart d'à peine 150.000 voix.

En 2016, Hillary Clinton avait remporté 66% des suffrages dans le comté. Mais la faible participation avait contribué à sa défaite, là encore avec un faible écart, dans le Michigan.

- Certification retardée -

La certification de la victoire écrasante de Joe Biden dans ce comté en 2020 avait toutefois été retardée. Donald Trump, président sortant battu, et ses alliés avaient fait pression sur les républicains du Michigan, refusant de reconnaître leur défaite.

Un des quatre membres de la commission chargée de certifier la victoire de Joe Biden dans l'Etat, un républicain, s'était abstenu, reprenant à son compte les accusations d'irrégularités du scrutin. Mais la victoire du démocrate avait finalement été certifiée.

- Haut lieu de la communauté arabe -

Le recensement de 2020 a été le premier à proposer aux descendants d'immigrés venus du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord de s'identifier comme tels, en sélectionnant "blanc" pour la couleur de peau avec la possibilité d'ajouter leur pays d'origine.

Près de 140.000 habitants du comté de Wayne, soit 7,8% de sa population, ont été ainsi recensés, soit le pourcentage le plus élevé des Etats-Unis.

A Dearborn - qui abrite la plus grande mosquée du pays - et Hamtramck, banlieues très prisées par la communauté arabe de la région, les électeurs ont vivement contesté le soutien de Joe Biden à Israël dans la guerre à Gaza en lui préférant d'autres candidats lors de la primaire démocrate.

Plusieurs campagnes militantes pour demander un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et un embargo sur les armes américaines envoyées à Israël ont été lancées dans la région.

- Motown, Eminem, Whites Stripes -

Le célèbre label Motown, contraction de Motor Town, est né à Detroit. Mélange de pop soul et de rhythm and blues (RnB), ce mouvement musical a joué un rôle clé dans le mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis.

Il popularise des artistes afro-américains et amène plusieurs d'entre eux à la tête du classement Billboard Hot 100 dans les années 1960.

The Supremes - mené par Diana Ross -, Stevie Wonder ou encore The Temptations sont tous nés dans la région.

Le rappeur Eminem a aussi grandi à Detroit et contribué au succès de la scène hip-hop de la ville. Les White Stripes, à l'origine de l'hymne chanté dans les stades à travers le monde Seven Nation Army, ont eux ravivé la scène garage rock du Michigan au début des années 2000.