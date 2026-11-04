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Le comprimé Wegovy de Novo Nordisk dépasse les prévisions alors qu'il fait face à la concurrence de Lilly
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 07:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des ventes du comprimé Wegovy, des prévisions pour l'ensemble de l'année, des résultats et d'une citation dans les paragraphes 1 à 7)

par Jacob Gronholt-Pedersen

Le comprimé Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO a dépassé mercredi les prévisions de ventes pour le troisième trimestre, ce qui permettra de déterminer si le nouveau médicament amaigrissant oral du laboratoire danois peut l'aider à regagner le terrain perdu face à son concurrent Eli Lilly LLY.N .

Les ventes de ce comprimé, lancé aux États-Unis en janvier, se sont élevées à 5,39 milliards de couronnes danoises (810 millions de dollars), soit une hausse de 53 % par rapport au deuxième trimestre et un résultat supérieur aux 4,62 milliards prévus par le consensus établi par la société.

Ce médicament ne représente qu’environ 6 % des ventes attendues, mais les analystes y voient le principal levier de retour à la croissance pour Novo, après deux années marquées par des avertissements sur résultats et un changement de direction.

Novo, qui est à un moment donné devenue la société cotée la plus valorisée d’Europe grâce à l’essor des ventes de Wegovy, tente également de réduire l’écart avec Lilly, dont le comprimé concurrent Foundayo remporte une part croissante des nouvelles prescriptions.

Novo a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires ajusté et de résultat d’exploitation ajusté pour 2026, les situant désormais dans une fourchette comprise entre +2 % et -2 % à taux de change constants, contre une prévision antérieure faisant état d’une baisse de 0 % à 6 %. C’était la troisième fois que la société relevait ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à 31,72 milliards de couronnes danoises, dépassant les 28,39 milliards prévus par les analystes et affichant une hausse de 27 % à taux de change constants par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires ajusté s'est établi à 79,20 milliards de couronnes, contre 73,22 milliards attendus.

“La croissance a été tirée par notre portefeuille de produits contre l’obésité, avec une adoption continue du comprimé Wegovy aux États-Unis et des premiers lancements encourageants à l’international”, a déclaré le directeur général Mike Doustdar dans un communiqué.

(1 dollar = 6,6544 couronnes danoises)

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ELI LILLY & CO
1 409,275 USD NYSE -0,16%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
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