Le comprimé contre l'eczéma de Kymera Therapeutics atteint son objectif principal lors d'une étude de phase intermédiaire ; le cours de l'action s'envole

Kymera Therapeutics KYMR.O a annoncé lundi que son médicament expérimental à prise quotidienne avait considérablement amélioré les symptômes de l'eczéma lors d'une étude de phase intermédiaire, renforçant ainsi ses efforts pour développer une alternative par voie orale capable de rivaliser avec les traitements injectables à succès utilisés pour cette maladie.

L'action Kymera a bondi de plus de 33 % avant l'ouverture de la Bourse .

Le médicament, le KT-621, a réduit la gravité de la maladie jusqu’à 45 %, après ajustement par rapport aux taux observés sous placebo, chez les patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère après 16 semaines de traitement, atteignant ainsi l’objectif principal de l’étude, a indiqué la société.

La dermatite atopique est une affection chronique qui provoque une décoloration de la peau et des éruptions cutanées accompagnées de démangeaisons.

Ces résultats renforcent les perspectives du médicament en tant que traitement oral capable de rivaliser avec le Dupixent de Sanofi SASY.PA et de Regeneron REGN.O , leader des ventes. Les investisseurs attendent de voir s’il pourra égaler l’efficacité du traitement injectable tout en évitant les problèmes de sécurité associés aux traitements oraux déjà approuvés.

Ces données ont dépassé les attentes, confirmant une efficacité comparable à celle des produits biologiques pour un comprimé oral pratique à prendre une fois par jour, susceptible d’élargir le marché du traitement de la dermatite atopique, ont déclaré les analystes de TD Cowen.

Actuellement, les médicaments oraux approuvés pour cette affection, notamment le Cibinqo ( PFE.N ) de Pfizer et le Rinvoq ( ABBV.N ) d’AbbVie, appartiennent à une classe de médicaments qui bloquent les enzymes responsables de l’inflammation, appelées Janus kinases. Ils sont toutefois associés à un risque accru d’événements cardiovasculaires graves, de cancer et de caillots sanguins.

Le KT-621 est conçu pour neutraliser la protéine STAT6, qui joue un rôle central dans l’inflammation sous-jacente à des affections d’origine immunitaire telles que l’eczéma et l’asthme.

L'essai a comparé trois doses de KT-621 à un placebo chez 244 patients adultes et adolescents atteints de DA modérée à sévère. Le médicament a été bien toléré, la plupart des événements indésirables liés au traitement ayant été qualifiés de légers ou modérés, a indiqué la société.

Kymera prévoit de lancer son premier essai clinique de phase avancée sur la DA d’ici mi-2027.

Une fois les résultats ajustés en fonction des taux observés sous placebo, 40 % des patients ont obtenu une amélioration d’au moins 75 % de la gravité de la maladie, mesurée par les scores EASI-75, a-t-elle précisé. Le médicament a également permis d’obtenir des taux plus élevés de peau nette ou presque nette et une réduction plus importante des démangeaisons, atteignant ainsi les objectifs secondaires de l’étude.