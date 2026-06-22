Le comprimé à base de LSD de Definium réduit les symptômes de la dépression lors d'un essai clinique de phase avancée

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Definium Therapeutics DFTX.O a annoncé lundi qu’une dose unique de son comprimé expérimental à base de LSD avait considérablement réduit les symptômes de la dépression majeure chez les patients participant à un essai clinique de phase avancée.

La société new-yorkaise a indiqué que son médicament, le DT120, avait permis aux patients d'obtenir, après six semaines, des scores nettement inférieurs à ceux du groupe sous placebo sur une échelle standard de mesure de la dépression, avec un écart de 8,1 points, atteignant ainsi l'objectif principal de l'essai.

Une semaine seulement après la prise d’un seul comprimé, les patients ont montré une amélioration, avec un score supérieur de 14,2 points à celui du groupe sous placebo, et un gain de 7,3 points à 12 semaines, a précisé la société.

Les analystes de Jefferies avaient déclaré plus tôt ce mois-ci dans une note à leurs clients qu’une amélioration de 4 à 5 points par rapport au placebo à la sixième semaine, accompagnée d’effets durables, constituerait un résultat solide.

Le DT120 appartient à une classe de médicaments appelés "psychédéliques classiques", qui modifient temporairement la perception, l’humeur et la pensée. Ce médicament est une formulation pharmaceutique de la lysergide, mieux connue sous le nom de LSD, et agit en activant les récepteurs de la sérotonine dans le cerveau.

En avril, le président américain Donald Trump a signé un décret enjoignant aux agences fédérales d’accélérer l’accès à la recherche médicale et aux traitements basés sur les médicaments psychédéliques, en tant que traitements potentiels pour les troubles mentaux graves.

Le médicament de Definium a été globalement bien toléré: 99 % des effets indésirables, légers à modérés, se sont produits principalement le jour de l’administration, et aucun problème de sécurité grave ni aucune augmentation des pensées suicidaires n’ont été observés.

L'essai a recruté 149 participants âgés de 18 à 74 ans souffrant de trouble dépressif majeur, l'une des principales causes d'invalidité, de morbidité et de mortalité.

Selon les Instituts nationaux de la santé (NIH), environ 21 millions d’adultes aux États-Unis ont connu au moins un épisode caractérisé par des sentiments persistants de tristesse, une perte d’intérêt pour leurs activités habituelles, etc.

La société a déclaré que ces résultats la rapprochaient d’un dépôt de dossier auprès de la FDA et qu’elle menait actuellement un deuxième essai clinique de phase avancée sur la dépression.