Le compositeur italien Ennio Morricone est mort - Ansa

ROME, 6 juillet (Reuters) - Le compositeur italien Ennio Morricone, l'un des plus célèbres et prolifiques auteurs de musiques de films, est mort à l'âge de 91 ans, rapporte l'agence de presse italienne Ansa. Ennio Morricone est décédé la nuit dernière dans une clinique romaine des suites d'une chute. Il s'était brisé le fémur il y a quelques jours, écrit Ansa. Né à Rome en 1928, Morricone s'est fait connaître au début des années 1960 en composant la partition des films de Sergio Leone. (Bureau de Rome, version française Jean-Stéphane Brosse)

