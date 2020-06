Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le commissaire européen au Commerce Phil Hogan renonce à la course à l'OMC Reuters • 29/06/2020 à 12:22









BRUXELLES, 29 juin (Reuters) - Le commissaire européen au Commerce, Phil Hogan, a annoncé lundi qu'il ne briguerait pas le poste de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), après avoir dit début juin qu'il envisageait cette possibilité. Le commissaire irlandais s'est référé au programme commercial de l'UE, dont les tensions transatlantiques et avec la Chine ainsi que les discussions sur la future relation avec le Royaume-Uni sont prioritaires, comme des défis exigeant la pleine attention de l'Union européenne et, en particulier, de son responsable du commerce. "En conséquence, j'ai décidé de ne pas proposer mon nom pour le poste de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce", a-t-il déclaré. Hogan avait dit au début juin qu'il étudiait la possibilité de se porter candidat au poste parce que son actuel détenteur, le brasilien Roberto Azevedo, quittera ses fonctions début septembre, un an avant la fin de son mandat. (Philip Blenkinsop, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)

