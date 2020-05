Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le commerce mondial de biens devrait chuter de plus d'un quart au T2 - Cnuced Reuters • 13/05/2020 à 11:41









BRUXELLES, 13 mai (Reuters) - Le commerce mondial de biens est en train de se contracter à son rythme le plus rapide depuis la crise financière en 2009 en raison de la pandémie de coronavirus et les estimations n'ont cessé d'empirer ces dernières semaines, a déclaré mercredi la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced). Le trafic mondial de marchandises a reculé de 3% au premier trimestre par rapport aux trois derniers mois de 2019, puis encore de 26,9% au deuxième trimestre, selon la Cnuced. Sur un an, cela se traduit par des baisses de 3,3% et de 29% respectivement. "Il y a eu des chutes de magnitude similaire en 2009 durant la crise financière mondiale, même si le déclin n'était pas aussi prononcé qu'en 2020. A cette époque, le commerce mondial avait rebondi aussi rapidement, parallèlement à la reprise économique mondiale", a dit Steve MacFeely, responsable du département statistiques de la Cnuced. "En ce moment, la forme de la reprise n'est pas encore claire, cela dépendra de la rapidité avec laquelle les économies retrouveront une croissance positive et avec laquelle leur demande pour les biens échangés augmentera à nouveau", a-t-il ajouté. La Cnuced a précisé que ses estimations pour le premier trimestre n'avaient cessé d'empirer depuis le 24 mars, lorsqu'elle prévoyait encore une modeste croissance des échanges d'environ 1% en valeur. (Philip Blenkinsop version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.