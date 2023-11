Le commerce canadien excédentaire en septembre, grâce à des exportations pétrolières en hausse

L'excédent commercial a doublé au Canada entre août et septembre, principalement en raison de la hausse des exportations de pétrole, a annoncé mardi Statistique Canada.

Une plate-forme pétrolière à Stoughton, Saskatchewan, Canada, le 20 octobre 2019 ( AFP / KATIE SCHUBAUER )

Les exportations et importations de marchandises ont augmenté respectivement de 2,7% et 1% en septembre, ce qui a eu pour effet de doubler l'excédent commercial, passant "de 949 millions de dollars canadiens (646 millions d'euros) en août à 2 milliards de dollars en septembre".

Dans un communiqué, l'agence fédérale a précisé que "les produits énergétiques ont été à l'origine de la majeure partie de la hausse des exportations totales".

À elles seules, elles représentaient plus de 25% de toutes les exportations du Canada, quatrième plus grand producteur mondial de pétrole et premier exportateur de brut vers les Etats-Unis.

Le surplus commercial entre Ottawa et Washington - deux grands partenaires commerciaux - est ainsi passé de 11 à 11,7 milliards de dollars en septembre.

Les exportations avec les autres pays ont augmenté de 2,9% au cours du même mois, tandis que les importations ont légèrement reculé de 0,2%.

Plus largement, les importations canadiennes, qui en septembre ont totalisées 65 milliards de dollars, ont augmenté dans le secteur automobile par un bond de 5,8% des importations de véhicules et de pièces.

"Combinées, les augmentations des importations canadiennes observées en août et en septembre ont presque effacé la baisse enregistrée en juillet, qui était en partie attribuable aux perturbations de l'activité portuaire en Colombie-Britannique", a précisé Statistique Canada.