Le comité permanent du Parlement chinois se saisit de la loi sécuritaire pour Hong Kong

PEKIN, 18 juin (Reuters) - Le comité permanent du Parlement chinois, organe décisionnel du Congrès national populaire, a commencé jeudi à se pencher sur le projet de loi controversé sur la sécurité nationale à Hong Kong, annonce l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Dans sa version préliminaire, ce texte définit quatre crimes et les sanctions encourues correspondantes, à savoir les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ou de collusion avec des puissances étrangères, rappelle Chine nouvelle. Ce projet de loi prévoit également d'autoriser la présence de membres des forces de sécurité chinoises à Hong Kong, pour la première fois depuis la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine en 1997. Pour ses détracteurs, qu'il s'agisse des militants pro-démocratie locaux ou des grandes puissances occidentales, ce texte traduit la volonté de mainmise de Pékin et menace la relative autonomie de cette région administrative spéciale, qui a contribué à permettre à Hong Kong de devenir un pôle financier international. Les autorités de Pékin et Hong Kong démentent toute atteinte potentielle aux libertés dont jouissent les habitants de l'île, assurant que ce projet de loi vise uniquement à cibler une minorité de "fauteurs de troubles" représentant une menace pour la sécurité nationale. (Huizhong Wu, Judy Hua et Yew Lun Tian ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

