Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Comité international olympique ouvre la porte à un report des JO de Tokyo Reuters • 22/03/2020 à 21:47









ATHÈNES, 22 mars (Reuters) - Le Comité international olympique (CIO) a annoncé dimanche qu'il se donnait quatre semaines pour discuter de l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo et a ouvert la porte à un éventuel report de l'évènement en raison de l'épidémie de coronavirus. Les appels d'organisations sportives à reporter les Jeux Olympiques de Tokyo ont été nombreux cette semaine face aux difficultés rencontrées par l'ensemble de la communauté internationale pour contenir l'épidémie. Jusque-là, le Comité international olympique et les organisateurs des Jeux de Tokyo s'étaient toujours opposés à un report de l'évènement, prévu du 24 juillet au 9 août. "Le CIO commencera des discussions détaillées pour compléter son évaluation de la situation sanitaire mondiale et son impact sur les Jeux olympiques, tout en regardant la possibilité d'un report", a fait savoir le CIO dans un communiqué. Le comité, qui estime pouvoir mener ces discussions en quatre semaines, refuse en revanche catégoriquement d'annuler l'évènement. Le Comité international paralympique (CIP) - dont les jeux sont prévus à Tokyo du 25 août au 6 septembre - a estimé que la décision du CIO était la bonne. "Les quatre prochaines semaines permettront de savoir si la situation sanitaire s'améliore, tout en donnant une opportunité de réfléchir à différents scénarios au cas où les dates de l'évènement seraient modifiées", a déclaré le président du CIP, Andrew Parsons. L'association olympique britannique a salué cette nouvelle mais a précisé qu'il fallait prendre une décision rapidement. (Karolos Grohmann, version française Caroline Pailliez)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.