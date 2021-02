Le comité éthique d'Ecofi est devenu "comité éthique et de mission"

(AOF) - Le comité éthique d'Ecofi, créé en 2003, est devenu " comité éthique et de mission ", pour répondre aux engagements d'entreprise à mission, statut adopté en juin 2020. Cette transformation a été l'occasion d'accueillir la nouvelle présidente du comité, Laurence Scialom, experte reconnue sur les questions éthiques et plus particulièrement sur les liens entre finance et transition écologique. Professeure des universités, elle est notamment Membre du conseil scientifique de l'ACPR, membre qualifié de l'ONG Finance Watch et conseillère scientifique auprès de la Fondation Nicolas Hulot.

Ce comité a aussi été l'occasion de valider les candidatures de deux salariés d'Ecofi qui intègrent ce comité en 2021.

Pour rappel, le rôle de ce comité consiste à émettre des avis et des recommandations sur les questions éthiques dont il est saisi ou se saisit, notamment le processus de gestion ISR, les principes de vote et de dialogue et la RSE au sein de la société.

Son rôle en tant que comité de mission est élargi, avec l'objectif de vérifier le déploiement des indicateurs concrets liés au statut d'entreprise à mission, et d'établir un rapport.