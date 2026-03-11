 Aller au contenu principal
Le comité de sécurité américain tiendra une audition sur deux accidents mortels de Ford
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le National Transportation Safety Board (NTSB) tiendra une audience le 31 mars pour déterminer la cause probable de deux accidents mortels impliquant le système avancé d'aide à la conduite BlueCruise de Ford Motor.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré à Reuters que le conseil se réunirait au sujet de ces accidents dans le courant du mois. Depuis 2025, le NTSB et la National Highway Traffic Safety Administration enquêtent sur l'utilisation de BlueCruise afin d'examiner les limites du système et d'évaluer la capacité des conducteurs à réagir à certains scénarios. BlueCruise est un système avancé de conduite mains libres qui fonctionne sur 97 % des autoroutes américaines et canadiennes sans intersection ni feux de signalisation.

