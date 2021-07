Le Comité Champagne scandalisé par la Russie

(AOF) - Le secteur du Champagne est en effervescence après la décision de la Russie de réserver aux seuls producteurs russes le droit d'afficher uniquement le nom "champagne" sur leurs bouteilles. les vins de Champagne pourront conserver le droit d'utiliser le nom "champagne" en caractères latins sur l'étiquette principale. En revanche, ils devront renoncer au terme "Shampanskoe" - traduction de champagne en russe - et se présenter sous le terme "vin mousseux" en caractères cyrilliques sur la contre-étiquette.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.