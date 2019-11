Le Collège requiert une amende de 25 millions d'euros contre Morgan Stanley

(AOF) - Une amende de 25 millions d'euros a été requise par le Collège de l'Autorité des marchés financiers contre Morgan Stanley, accusée de manipulation sur la dette française en 2015. Il a jugé que la banque américaine " a trompé le marché en toute conscience ". " C'est avec consternation que Morgan Stanley a pris connaissance de ces allégations et du montant de la sanction requise par le Collège de l'AMF ", a-t-elle réagi. Morgan Stanley réfute catégoriquement les "allégations infondées" de l'AMF.

