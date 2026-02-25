 Aller au contenu principal
Le codirecteur général de Netflix, Ted Sarandos, se rendra à la Maison Blanche pour discuter de l'offre de Warner Bros, selon Politico
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 20:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le titre de Ted Sarandos de CEO à co-CEO dans le titre et le paragraphe 1)

Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, participera à des réunions à la Maison Blanche jeudi, soulignant la dynamique politique impliquée dans la proposition de l'entreprise d'acquérir Warner Bros Discovery, a rapporté Politico mercredi, citant deux personnes familières avec les discussions.

