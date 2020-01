Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le CO2 dans l'atmosphère progresse à un rythme quasi sans précédent Reuters • 24/01/2020 à 12:33









LONDRES, 24 janvier (Reuters) - La concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère devrait augmenter cette année à un rythme pratiquement sans précédent depuis le début des mesures en 1958 du fait notamment des incendies en Australie, selon des prévisions de l'institut britannique de météorologie publiées vendredi. Le niveau de dioxyde de carbone devrait s'élever à 414 parties par million (PPM) en moyenne sur l'année, soit près de trois unités de plus que la moyenne de l'an dernier, et culminer à 417 PPM au mois de mai, selon le Met Office. "Les émissions dues aux récents incendies en Australie contribuent jusqu'à 20% de cette augmentation", écrit l'institut. Les émissions imputables aux activités humaines sont la principale explication de l'augmentation tendancielle de CO2 dans l'air, un phénomène lui-même responsable du dérèglement climatique. Néanmoins, "la variation annuelle dans le rythme de la progression du CO2 dans l'atmosphère s'explique davantage par la vigueur des sources et des puits de carbone de notre écosystème que par les fluctuations des émissions provoquées par l'homme", souligne Richard Betts, du Met Office. (Nina Chestney, version française Simon Carraud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.