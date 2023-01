Le co-fondateur de Netflix, Reed Hastings, passe la main

(AOF) - Netflix, dont l'action grimpe de 6,1% en avant-Bourse, a annoncé un réaménagement de sa direction. Le cofondateur du service de vidéo en ligne, Reed Hastings (62 ans), a indiqué qu'il quittait son poste de directeur général. Après vingt-cinq ans passés aux commandes de la firme californienne, il reste président exécutif. Un duo, composé de son adjoint, Ted Sarandos, et du chef des opérations, Greg Peters, va désormais piloter l'entreprise créée en 1997, qui était alors une petite société de location de DVD par correspondance.

" Ted et Greg sont maintenant co-PDG. Après quinze ans ensemble, nous avons une excellente équipe et j'ai parfaitement confiance en leur leadership. Deux fois plus de cœur, deux fois la capacité de plaire aux équipes et d'accélérer la croissance. Fier de servir en tant que président exécutif pendant de nombreuses années à venir ", a tweeté Reed Hastings.

Cette annonce intervient alors que la firme californienne, qui a connu un début d'année 2022 catastrophique, a fait part de ses résultats du quatrième trimestre. Netflix a réalisé 7,85 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais dégagé seulement 55 millions de bénéfice net, bien en-dessous des 257 millions attendus par le marché. Le résultat opérationnel a, lui, reculé de 630 millions à 550 millions de dollars.

Mais le groupe a annoncé 7,7 millions de nouveaux abonnés au quatrième trimestre (pour un total de 230 millions) un niveau largement au-dessus de ses attentes (4,5 millions).

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.