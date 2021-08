Le CME pourrait reprendre le Cboe, selon des rumeurs de presse

(AOF) - Le Chicago Mercantile Exchange (CME), l'une des plus grandes places d'échange de contrats à terme, en particulier sur les matières premières, pourrait racheter l'intégralité du capital de son voisin, le Chicago Board of Option Exchange (Cboe). C'est du moins ce qu'a rapporté le Financial Times, qui parle d'une opération qui valoriserait le Cboe à environ 16 milliards de dollars. Le Cboe est une place boursière spécialisée dans les options et compile notamment l'indice de volatilité des marchés, le VIX.

Dans un communiqué, le CME a démenti ces rumeurs, affirmant qu'il n'y avait aucune discussion avec le Cboe, "quelle qu'elle soit". "Bien que la société ne commente généralement pas les rumeurs ou les spéculations, les informations inexactes d'aujourd'hui nécessitaient une correction" , a ajouté le groupe chicagoan.