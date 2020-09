Le CME lance un contrat à terme sur l'eau

(AOF) - L'opérateur boursier américain, CME, a annoncé le projet d'un nouveau contrat future sur l'indice Nasdaq Veles California Water. Il « fournira aux utilisateurs agricoles, commerciaux et municipaux d'eau une plus grande transparence, une meilleure détermination des prix et un meilleur transfert des risques, ce qui peut contribuer à aligner plus efficacement l'offre et la demande de cette ressource vitale ».