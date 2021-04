Le CME Group veut lancer un contrat à terme sur le lithium

(AOF) - Le CME Group, la plus importante place financière au monde pour les produits dérivés, a annoncé jeudi qu'il comptait lancer le 3 mai prochain un nouveau contrat à terme sur le lithium. Son objectif est d' "aider les participants du marché à gérer le risque lié aux métaux pour batteries", le prix du lithium étant déterminé de manière opaque. Le CME a précisé qu'il s'appuierait sur les évaluations du fournisseur de données Fastmarkets, qui reflètent le prix au comptant en Chine, au Japon et en Corée du Sud, où se concentre aujourd'hui la majorité de la capacité de fabrication de batteries.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.