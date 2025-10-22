Le CME dépasse les estimations de bénéfices, les réductions de coûts atténuant l'impact sur le volume des transactions

La bourse de produits dérivés CME Group CME.O a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre mercredi, la réduction des dépenses ayant permis de compenser la baisse des volumes de transactions dans la plupart des classes d'actifs.

La société, qui facilite les échanges de contrats à terme et d'options, a connu un ralentissement en raison de la baisse de la volatilité des marchés et de la stabilité des prix de l'énergie, qui ont freiné les activités de couverture des investisseurs. La baisse de la volatilité réduit généralement le besoin des traders de se couvrir ou de spéculer, ce qui se traduit par une diminution des volumes de transactions.

La moyenne quotidienne des volumes échangés (ADV) sur la plus grande place de marché de produits dérivés au monde a diminué d'environ 10,5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 25,3 millions de contrats.

Les marchés de l'énergie se sont refroidis après avoir été le moteur de l'activité commerciale pendant plusieurs trimestres, alors que la volatilité des prix du pétrole est tombée à son plus bas niveau depuis environ 18 mois. L'ADV de l'énergie du CME a chuté de 10,7 % pour atteindre 2,3 millions de contrats.

L'ADV des taux d'intérêt a baissé de 10 % au cours du trimestre.

Les frais de compensation et de transaction, qui constituent la majeure partie des revenus de CME, ont chuté de 5,3 % pour atteindre 1,23 milliard de dollars.

Les actions de la société étaient en baisse de 1,34 % dans les transactions de pré-marché, mais elles ont augmenté de 15,8 % depuis le début de l'année.

Les échanges de crypto-monnaies, cependant, ont atteint un record, l'ADV ayant bondi à 340 000 contrats au cours du trimestre.

"Nous restons concentrés sur la réalisation de gains d'efficacité, de nouveaux produits et d'un accès élargi pour les utilisateurs du marché, notamment grâce à notre nouveau partenariat avec FanDuel et aux transactions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur nos contrats à terme et options sur crypto-monnaies", a déclaré le directeur général Terry Duffy.

Les dépenses ajustées de CME se sont élevées à 486,6 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 488,8 millions de dollars il y a un an. Les analystes estimaient ces dépenses à 499,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,54 milliard de dollars, contre 1,58 milliard de dollars il y a un an.

En excluant les éléments exceptionnels, le bénéfice attribuable aux actionnaires de CME était de 966,1 millions de dollars, soit 2,68 dollars par action, alors que les analystes estimaient 2,63 dollars par action.