Le Club de Paris annonce la suspension du service des dettes du Mali et de la Dominique

(Mastic titre) PARIS, 18 mai (Reuters) - Les créanciers du Club de Paris ont annoncé lundi la suspension jusqu'à la fin de l'année du remboursement des dettes du Mali et de la Dominique, dans le cadre d'un accord conclu avec le G20. Ils deviennent ainsi les deux premiers pays à bénéficier de l'accord. Le G20 pays et le Club de Paris se sont entendus pour geler le service de la dette des 77 pays les plus pauvres du 1er mai à la fin de l'année pour les aider à faire face à la crise du coronavirus. Les créanciers du Club de Paris promettent dans un communiqué de continuer à se coordonner étroitement avec les autres parties prenantes lors de la phase de mise en oeuvre de cette initiative, en particulier lorsqu'ils envisageront une éventuelle prolongation de la période de suspension. (Leigh Thomas, version française Jean-Philippe Lefief)

