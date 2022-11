Le club de Manchester United pourrait être mis en vente

(AOF) - Manchester United, dont l'action est cotée à Wall Street et qui prenait 9,6% en avant-Bourse, pourrait changer de propriétaire, la famille Glazer qui est à la tête du club mancunien étudiant différentes options, y compris une vente.

"La force de Manchester United repose sur la passion et la loyauté de notre communauté mondiale de 1,1 milliard de fans et de suiveurs. Alors que nous cherchons à continuer à construire sur l'histoire du succès du club, le conseil d'administration a autorisé une évaluation approfondie des alternatives stratégiques. Nous évaluerons toutes les options afin de nous assurer que nous servons au mieux nos fans et que Manchester United maximise les importantes opportunités de croissance qui s'offrent au club aujourd'hui et à l'avenir," ont indiqué Avram et Joel Glazer.

Ces derniers attirer des offres supérieures à 7,25 milliards de dollars. A suivre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Sortie de crise pour la croisière

La reprise est tangible en Europe. MSC Croisières, la première compagnie européenne, a repris l'exploitation de la totalité de sa flotte en juin, soit 19 paquebots- dont 14 en Méditerranée. De même, le groupe Costa, filiale du géant américain de la croisière Carnival, devrait exploiter l'intégralité de ses paquebots (au nombre de 24) d'ici la fin de l'année. En revanche la Chine, reste à l'écart du mouvement général, du fait de sa politique sanitaire extrêmement restrictive. L'association internationale des compagnies de croisières (CLIA) prévoit que le secteur devrait retrouver son trafic record de 2019, soit un total de 32 millions de croisiéristes, d'ici la fin de 2023.