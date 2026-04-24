Le circuit d'Istanbul Park, en Turquie, accueillera la F1 pendant au moins cinq ans à compter de 2027

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Le circuit turc d'Istanbul Park fera son retour au calendrier de la Formule 1 à partir de 2027 pour une durée d'au moins cinq ans, a annoncé vendredi la présidence turque, marquant ainsi l'aboutissement d'une campagne menée depuis des années par la Turquie pour revenir dans ce sport.

Les détails de l'accord n'étaient pas immédiatement disponibles, mais le président Tayyip Erdogan devrait annoncer officiellement l'accord lors d'un événement vendredi après-midi à Istanbul, aux côtés du directeur général de la F1, Stefano Domenicali, et de Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, l'instance dirigeante de ce sport.

Le circuit situé sur la rive asiatique d'Istanbul est très apprécié des pilotes et des fans, mais il a accueilli sa dernière course en 2021, en remplacement d'un autre circuit pendant la pandémie de COVID-19. Il a également accueilli des Grands Prix entre 2005 et 2011, ainsi que lors de la saison 2020 , lorsque Lewis Hamilton a remporté la course pour décrocher son septième titre de champion du monde, égalant ainsi le record de Michael Schumacher.

Alors que la Turquie poursuivait les négociations pour revenir au calendrier après cet événement, la dynamique s'est ralentie à partir de 2022, en partie à cause des dizaines de millions de dollars nécessaires pour conclure un accord que des concurrents, comme le Qatar, étaient en mesure de financer.

Mais en 2024, Can Bilim Egitim Kurumlari A.S., détenue en partie par Lale Cander, présidente de la filiale turque du fournisseur de pneus de F1 Pirelli, a obtenu les droits d'exploitation du circuit d'Istanbul Park pour une période de 30 ans, pour un montant d'environ 117,8 millions de dollars.

En vertu de cet accord, les nouveaux exploitants avaient pour mission de ramener la F1 dans le cadre d'un contrat à long terme d'ici 2026, mais les négociations, menées conjointement avec la Fédération turque des sports automobiles (TOSFED), ont achoppé.

En février, Domenicali a confirmé qu'Istanbul Park était sur le point de revenir au calendrier en alternance avec une course existante et que le nombre de courses de la saison resterait plafonné à 24.