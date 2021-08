Le chômage partiel a poursuivi sa décrue en juillet

La reprise de l'activité se confirme en juillet : 80 % des salariés travaillent dans une entreprise dont l'activité est inchangée ou en hausse malgré la crise sanitaire, après 78 % en juin. 4 % des salariés travaillent dans une entreprise très fortement touchée - à l'arrêt complet ou en baisse d'activité de plus de 50 % - et 17 % dans une entreprise dont l'activité a baissé mais de moins de 50 %.

(AOF) - Le recours au chômage partiel poursuit sa forte baisse en juillet : 0,6 million de salariés auraient effectivement été en activité partielle au mois de juillet 2021 (soit 3 % des salariés du privé), après 1,4 million en juin, pour un nombre d'heures chômées correspondant à 0,2 million de salariés travaillant à temps plein sur le mois, révèle la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares).

