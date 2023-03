Le chômage des chefs d'entreprise en hausse de 34,1% sur un an (Observatoire GSC/Atares)

(AOF) - 38 670 chefs d’entreprise ont perdu leur emploi en 2022 selon l’Observatoire de l’emploi des entrepreneurs géré par l’association GSC, chargée de la protection chômage des chefs d’entreprise et indépendants, avec la société d’études Altares. Ce chiffre, en hausse de 34,1 % par rapport à 2021, représente 9 800 femmes et hommes impactés de plus sur un an. L’Observatoire signale des difficultés multifactorielles (remboursement des dettes Covid et PGE, hausse des taux, inflation, augmentation des prix de l’énergie, pénuries, etc.) qui « viennent accentuer les fragilités des chefs d’entreprise».

Le nombre d'entrepreneurs en situation de " chômage " se rapproche du niveau d'avant crise, après une année 2021 en retrait. L'âge médian des entrepreneurs impactés se rapproche de celui d'avant la crise Covid-19, à 46,3 ans, la catégorie des " seniors " restant particulièrement exposée, avec plus d'un tiers des chefs d'entreprise (36,8 %) concernés âgés de plus de 51 ans.

Les trois quarts (75,2%) des entrepreneurs impactés se trouvaient à la tête d'une structure de moins de 3 salariés, mais l'augmentation la plus forte observée vise les entreprises de plus de 50 salariés : 131 étaient concernées en 2021 contre 198 en 2022 (+ 51,1 %). Les artisans-commerçants, en première ligne face à la flambée des coûts énergétiques, sont 3 392 à s'être retrouvés au chômage en 2022.

" Tombées à un plus bas de plus de trente ans en 2021, les cessations de paiements s'envolent désormais chez les TPE mais aussi les PME fragilisées par cette ‘permacrise' qui s'est invitée au fil des mois ", commente Frédéric Barth, Directeur Général d'Altares . " 9 300 entreprises sont déjà tombées en faillite en janvier-février 2023, c'est un millier de plus que début 2020 avant que la pandémie ne paralyse l'économie ".