Le choc macroéconomique sera profond, prévient Unigestion

(AOF) - Mars 2020 rentrera dans l'histoire économique au même titre que septembre 2008 ou octobre 1987. Il apparaitra comme un mois où chaque jour aura ressemblé à une année, estime Unigestion dans sa dernière note hebdomadaire. Dans ce contexte où tout est amplifié et accéléré, le société de gestion juge essentiel de prendre du recul afin d'essayer de dissocier ce que nous savons et connaissons de ce que nous ne savons pas et découvrons en " direct ". Cette analyse dichotomique permet ainsi de définir un scénario central et de dessiner les risques extrêmes.

Que savons-nous aujourd'hui ? A ce stade de la pandémie, nous savons que le choc macroéconomique sera l'un des plus importants de l'histoire moderne et que dans ce cadre, les actifs financiers doivent s'ajuster, rappelle Unigestion.

Toutefois ajoute le gérant, nous ne connaissons ni la durée ni le degré de ce choc et donc l'ampleur de cet ajustement.

L'une des raisons pouvant expliquer cette correction plus faible des analystes et des marchés découle selon lui de la seconde dimension qui caractérise une récession : sa durée.

Le consensus des économistes et le " pricing actuel " des marchés actions et high yield prévoient une récession courte, environ deux trimestres, avec un retour à la normale rapide (quatrième trimestre 2020).

Le stimulus fiscal sans précédent de l'ordre de 10% du PIB pour la plupart des pays concernés, mis en place pour atténuer les effets négatifs, constitue un élément important car elle pourrait soutenir l'idée d'une reprise en forme de V ou de U.

Pour Unigestion, cette anticipation du choc court explique pourquoi, par rapport aux contractions précédentes, l'ajustement à la baisse des indices actions et des spreads de crédit reste beaucoup plus faible que pour des chocs économiques similaires.

Si la durée de la récession s'avérait aussi courte, elle serait unique dans l'histoire économique, prévient cependant le gérant.

L'histoire montre qu'un " retour à la normale " après une récession prend beaucoup plus de temps que deux trimestres. À titre d'exemple, l'ISM non manufacturier est resté plus d'un an en dessous de 50, le seuil désignant la contraction, de fin 2008 à fin 2009.

Le PIB américain s'est contracté pendant 5 trimestres entre 2007 et 2009, ne revenant à un taux proche de son potentiel qu'au dernier trimestre de 2009.

La récession européenne de 2011/2012 souligne également le temps qu'il faudra pour revenir à la normale. L'activité européenne s'est contractée pendant six trimestres consécutifs avant de rebondir en 2013, conclut Unigestion.