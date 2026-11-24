Le chinois BYD vise la France pour sa première usine d'Europe de l'Ouest

Le constructeur automobile chinois BYD a choisi la France pour sa première usine en Europe de l'Ouest ( AFP / Adek BERRY )

Le constructeur automobile chinois BYD a choisi la France pour sa première usine en Europe de l'Ouest, en cherchant à racheter l'usine d'un concurrent britannique, Ineos Automotive.

BYD est un géant qui a vendu 4,6 millions de véhicules en 2025, l'année où il est devenu numéro un mondial des voitures électriques, devant Tesla, avec 2,3 millions d'unités.

Le groupe cherche à implanter sa production en Europe de l'Ouest, une région où il ne cesse de gagner des parts de marché.

Il a annoncé mardi avoir jeté son dévolu sur une usine à Hambach (Moselle), non loin de la frontière allemande. Elle fut de 1998 à 2024 celle des Smart, de petites citadines lancées par Mercedes-Benz et Swatch.

En 2020, le site a été racheté par le britannique Ineos Automotive, qui y assemble un modèle 4x4, le Grenadier.

"BYD a engagé des négociations exclusives en vue d'acquérir l'usine", a indiqué le constructeur chinois dans un communiqué.

"Nous souhaitons proposer aux consommateurs européens une offre de véhicules produits en France", a indiqué la vice-présidente exécutive, Stella Li, citée dans ce communiqué.

Le président français Emmanuel Macron a salué sur X "une conséquence directe de notre politique économique et de notre action européenne sur l'automobile pour accélérer l'implantation des constructeurs sur le sol européen".

"Cette décision participera au développement de notre filière automobile et donne de la visibilité aux plus de 1.200 salariés du site", s'est félicité son ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, dans une réaction transmise à l'AFP.

"Préserver les emplois locaux"

BYD cherchait où s'implanter en Europe de l'Ouest, et la France faisait partie de la liste des pays prioritaires, indiquait Stella Li durant le Mondial de l'Auto à Paris en octobre.

"Nous sommes déterminés à pérenniser l'activité industrielle du site, à préserver les emplois locaux et à créer de nouvelles opportunités pour les salariés et les fournisseurs de la région", assure-t-elle.

Les usines BYD, en dehors de Chine, sont implantées aux États-Unis (à Lancaster en Californie), au Canada (à Newmarket dans l'Ontario), au Brésil (à Camaçari, dans l'État de Bahia) et en Hongrie (à Szeged), où la production a démarré en mai.

Les marques chinoises, dont les concurrents MG, Chery, Geely, Leapmotor, Jaecoo ou Xpeng, représentent environ 10 % des ventes de voitures neuves en Europe. S'implanter sur le continent doit leur permettre de réduire le risque des droits de douane et d'aléas logistiques.

Chery a lancé le mouvement en 2023 en rachetant à Barcelone, en Espagne, une ancienne usine Nissan.

Stellantis (marques Peugeot, Fiat, Opel, Jeep, Citroën, Chrysler...) a annoncé en mai qu'il envisageait de vendre partiellement son site de Madrid-Villaverde à son partenaire Leapmotor.

Cette implantation des constructeurs chinois ne se fait pas toujours sans heurts.

Le 20 novembre, un tribunal néerlandais a ainsi interdit la vente dans l'Union européenne du Ti7 de BYD, pour sa ressemblance trop marquée avec avec un modèle de conception britannique, le Land Rover Defender (type L663).

Le ministre français de l'Industrie a néanmoins vu, dans le choix par BYD de la France, "la préférence européenne en acte", car "ce projet se fera selon les termes du Made in Europe négocié dans le cadre de l'accord franco-allemand : 70 % de composants européens et une incorporation progressive de nos batteries".

Cet accord officialisé mi-octobre doit assurer l'avenir de l'industrie automobile des deux pays. Il comprend notamment une réduction des contraintes imposées pour raisons climatiques aux constructeur de voitures thermiques et un soutien renforcé à la fabrication en Europe.